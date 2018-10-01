Хабаровчанам помогут бороться с нерадивыми коммунальщиками

СЕГОДНЯ 04:06 2018-10-01T04:06:41+03:00

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В регионе появилась новая ассоциация, цель которой помочь тем, кто хочет эффективно решать вопросы с коммунальщиками. Ассоциация объединит советы многоквартирных домов, то есть представителей общественного контроля.

- Общественная организация поможет сплотить председателей советов многоквартиников, оказать им консультационную поддержку и распространить положительный опыт взаимодействия советов с управляющими компаниями, - прокомментировал Евгений Федоренко, председатель вновь созданной ассоциации, член общественного совета при комитете регионального государственного контроля и лицензирования правительства края.

Первый рейд представители ассоциации провели 28 сентября в домах на улицах Лазо и Вяземской. Они встретились с руководителями управляющих компаний и председателями советов многоквартирных домов и выяснили, как сейчас выстраиваются отношения между контрагентами, планируются расходы на благоустройство придомовой территории и контролируются выполняемые работы. Как показывает практика, там, где полноценно функционирует совет дома, проблемы, а замечания и нарушения устраняются вовремя, жалобы в контролирующие органы не поступают.