СЕГОДНЯ 05:17 2018-10-01T05:17:35+03:00

На Камчатке бывшую работницу «Почты России» обвиняют хищении более двух миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жительница Камчатки оказалась фигуранткой уголовного дела, заведенного против нее по факту растраты. Женщина руководила отделением почты в краевой столице и, как полагает следствие, воспользовалась своим положением, чтобы незаконно подзаработать.

- Женщину обвиняют в присвоении вверенных ей чужих денег. Она придумала схему, по которой с декабря 2017 по апрель 2018 года умудрилась незаконно обогатиться более, чем на два миллиона рублей. Подозреваемая завышала фактически выплаченные суммы пособий, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Расследование уголовного дела, заведенного против бывшей сотрудницы организации, сейчас продолжается. Следователям предстоит детально изучить обстоятельства произошедшего и собрать доказательства вины подозреваемой. После этого материалы дела отправят на рассмотрение в суд.