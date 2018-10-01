2018-10-01T05:17:35+03:00
Происшествия

На Камчатке бывшую работницу «Почты России» обвиняют хищении более двух миллионов рублей

По версии следствия, она завышала фактические суммы выплаченных пособий
Ольга КИВА
Поделиться:
На Камчатке бывшую работницу «Почты России» обвиняют хищении более двух миллионов рублейНа Камчатке бывшую работницу «Почты России» обвиняют хищении более двух миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жительница Камчатки оказалась фигуранткой уголовного дела, заведенного против нее по факту растраты. Женщина руководила отделением почты в краевой столице и, как полагает следствие, воспользовалась своим положением, чтобы незаконно подзаработать.

- Женщину обвиняют в присвоении вверенных ей чужих денег. Она придумала схему, по которой с декабря 2017 по апрель 2018 года умудрилась незаконно обогатиться более, чем на два миллиона рублей. Подозреваемая завышала фактически выплаченные суммы пособий, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Расследование уголовного дела, заведенного против бывшей сотрудницы организации, сейчас продолжается. Следователям предстоит детально изучить обстоятельства произошедшего и собрать доказательства вины подозреваемой. После этого материалы дела отправят на рассмотрение в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24