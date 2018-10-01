Сторожа строительной фирмы в Хабаровске подозревают в краже металлоконструкций

СЕГОДНЯ 04:50 2018-10-01T04:52:20+03:00

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За помощью к правоохранителям обратились представители строительной фирмы. Они рассказали, что с территории базы вывезли металлоконструкции, необходимые для возведения домов. Ущерб потерпевшие оценили в 730 тысяч рублей. После предварительного расследования полицейские пришли к выводу, что компания обокрал сторож.

Как выяснилось, задержанный жил на территории базы в вагончике. Однажды он пригласил к себе друзей и предложил выпить. Когда веселье было в самом разгаре, фигурант рассказал приятелям, что работодатели позволяют ему вывозить и продавать металлические конструкции и сдавать их пункты приема вторсырья, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потом мужчина нанял грузовой автомобиль и вывез имущество организации, которе позже сдал в пункт сбора металлолома. На сделке он заработал 32 тысячи рублей, которые потратил на продолжение застолья.

Задержанный во всем сознался, а при обыске оперативники нашли у него похищенное. Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Кража», к слову не первое в его жизни. Ранее его уже привлекали к уголовной отвественности за хранение наркотиков. На время расследования подозреваемый будет находиться под стражей.