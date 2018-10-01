Владельца огромной плантации конопли задержали в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:47 2018-10-01T06:47:26+03:00

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В Хабаровском крае задержали владельца огромной нарко-плантации, который «специализировался» на выращивании конопли. Мужчина создал все условия, чтобы растения лучше росли - ухаживал за ними и поливал. В частности задержанный выделил специально под посадки конопли целую теплицу. Во время обыска полицейски насчитали в ней около 360 кустов.

- Сам задержанный пояснил, что выращивал траву исключительно для личного пользования. Однако по закону культивация конопли — это преступление, за которое можно угодить в тюрьму на срок до восьми лет. Это максимально возможное наказание за такое правонарушение, окончательное решение примет суд, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю.

В данный момент расследование уголовного дела, возбужденного против мужчины продолжается. На время следствия фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.