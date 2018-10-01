Родственники пересчитали ордена у Маршалов Победы, которых установят в Комсомольске-на-Амуре

СЕГОДНЯ 07:31 2018-10-01T07:31:05+03:00

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Напомним, что на набережной Комсомольска-на-Амуре будет создана аллея маршалов Победы, на которой разместятся бюсты 11 военачальников, награжденных высшим военным орденом Советского Союза.

В мире всего 17 кавалеров ордена «Победа» - награды изготовленной из золота, платины, бриллиантов и рубинов. Первым награжденным стал Георгий Жуков, вторым Александр Василевский, и только третьим Иосиф Сталин.

На аллее в Комсомольске-на-Амуре разместятся памятники 10 маршалам и Генералисимусу: Георгию Жукову, Константину Рокоссовскому, Семёну Тимошенко, Родиону Малиновскому, Ивану Коневу, Фёдору Толбухину, Кириллу Мерецкову, Алексею Антонову, Александру Василевскому, Леониду Говорову, Иосифу Сталину - в пантеон не войдут зарубежные награжденные и Леонид Брежнев, который постановлением Политбюро СССР лишен был права на эту награду.

Бюсты будут сделаны из бронзы, масштаб 1:1,25, высотой в 2,5 метра. Стоимость каждого – полтора миллиона рублей. Сейчас модели для отливки делает московский скульптор Константин Фомин, на днях его мастерскую посетила делегация Фонда памяти полководцев Победы, в которую вошли потомки маршалов Конева, Рокоссовского и Говорова.

- Они внесли некоторые коррективы, касающиеся характера каждого бюста, - отметил Роман Павлов, начальник организационного отдела КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур». - В итоге портретным сходством и художественными качествами бюстов маршалов делегация осталась довольна. Так же скульпторами был проведен анализ орденов и медалей которые необходимо будет изобразить на скульптурах. Были изучены наградные документы, архивные фото и проведены консультации с родственниками героев. По итогам консультаций принято решение изображать маршалов в кителях с наградами на момент 1945 года. Все награды, которые вручались позже 1945 года, или посмертно изображены не будут.

Отливку бюстов художники закончат уже 30 ноября, затем их доставят в Комсомольск-на-Амуре и приступят к установке.