В Хабаровске в дорожной аварии пострадал пятилетний пешеход

СЕГОДНЯ 06:17 2018-10-01T06:17:27+03:00

Он вместе с папой вышел из-за припаркованных машин и оказался под колесами авто

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье, 30 сентября, в Краснофлотском районе Хабаровска произошла дорожная авария, в которой пострадал пятилетний ребенок. Малыш находился вместе с папой. Оба пешехода собирались перейти дорогу и вышли из-за припаркованных машин. Это стало роковым обстоятельством из-за которого водитель Тоуота Viтz не успел отреагировать на появление малыша на дороге и наехал на него. Происшествие случилось в районе дома №204А на улице Тихоокеанской.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом голени. Малыша госпитализировали в больницу.

По предварительной информации, предоставленной в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, автовладелец был трезв. Его стаж вождения - 28 лет. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела и проведении административного расследования в отношении водителя.