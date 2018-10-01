2018-10-01T08:08:25+03:00
Звезды

В хабаровском заповеднике «Большехехцирский» устроят день открытых дверей

Так заказник отпразднует свой 55-й день рождения
Ольга КИВА
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В хабаровском заповеднике «Большехехцирский» устроят день открытых дверейВ хабаровском заповеднике «Большехехцирский» устроят день открытых дверейФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В октябре этого года заповедник «Большехехцирский» отпразднует свое 55-летие. В честь торжественной даты 3 октября в устраивают День открытых дверей, который пройдет в селе Бычиха. Начало празднования в 10:00.

- Начнется все с красочного шествия детей. Ребята пройдут от школы до центральной усадьбы заповедника, в которой будет открыта фотогалерея «Заповедный Хехцир». Также для гостей организуют эколого-познавательную игру, - говорится в сообщении ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В 13:00 откроется музей Природы заповедника. В это время также можно будет пройти по экологической тропе в эколого-познавательном центре «Заповедный Хехцир». Здесь гостям мероприятия расскажут о заповедных обитателях, проводят на смотровую площадку, откуда видно площадь Солнца на китайском острове и место слияния Амура и Уссури.

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