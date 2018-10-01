Житель Хабаровского края купил песок вместо красной икры

СЕГОДНЯ 07:06 2018-10-01T07:06:07+03:00

Продавец потом объяснил, что товара у него не было, а деньги нужны были позарез

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Житель Хабаровского края хотел полакомиться красной икрой, но его мечте не суждено было сбыться. Он купил деликатес у своего знакомого, целых 18 литров, однако в емкости вместо красных зерен икры оказался самый обыкновенный песок. Чтобы наказать нерадивого продавца потерпевший обратился за помощью к полицейским.

- Во время расследования оперативники установили личность торговца. Это был 41-летний временно не работающий житель Ванинского района. Он занимался заготовкой и реализацией икры. При чем фигурант сбывал товар через своих знакомых. Его частыми покупателями были пассажиры поезда сообщением «Советская Гавань-Владивосток». Он получал заказ, приходил ко времени прибытия поезда на перрон станции «Тулучи» и передавал деликатес покупателям. - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю.

Позже задержанный пояснил, что ему пришлось заменить икру на песок. Ему очень нужны были деньги, а товар в это время отсутствовал. Чтобы покупатель не заметил подмену раньше времени фигурант тщательно обмотал пластиковые контейнеры полиэтиленовыми пакетами. На этой сделке он заработал 27 тысяч рублей.

Против продавца завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимально возможное наказание для фигуранта — это лишение свободы на срок до пяти лет.