2018-10-01T08:46:01+03:00
Происшествия

Пожар на дачном участке в Хабаровском крае: горели деревянная баня и сарай

Чтобы потушить огонь понадобилось полтора часа
Ольга КИВА
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Пожар на дачном участке в Хабаровском крае: горели деревянная баня и сарайПожар на дачном участке в Хабаровском крае: горели деревянная баня и сарайФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня ночью, 1 октября, помощь пожарных понадобилась жителям Комсомольского района. На дачном участке в садоводческом некоммерческом товариществе «Амурские зори» горели баня из бруса и дощатый сарай на площади 10 квадратных метров. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 3:36.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пожарные расчеты прибыли на дачный участок — всего семь человек и две единицы техники. Сначала огнеборцы остановили распространение пламени, а почти через полтора часа им удалось полностью потушить пожар. Спасатели закончили проливку и разбор конструкций уже на рассвете. К счастью, это происшествие обошлось без человеческих жертв.

Причины и виновного в происшествии сейчас выясняют сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, которые проводят проверку.

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