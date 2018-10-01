У жителя Сахалина нашли «Парабеллум», «Вальтер», «Кольт Арми» и запас патронов

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-01T09:11:09+03:00

Разрешения на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов у мужчины не было

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Житель областной столицы оказался фигурантом уголовного дела из-за незаконного хранения огнестрельного оружия. При обыске в квартире задержанного нашли два пистолета «Парабеллум» и «Вальтер», револьвер «Кольт Арми» и комплект патронов. При этом 99 из них были самодельно заряженными, 184 предназначались для охотничьего оружия.

- Кроме того, у фигуранта хранился порох, коробки с гильзами и капсюлями, нашлось и устройство для снаряжения патронов. Найденное оружие отправили на экспертизу, которая подтвердила, что пистолеты и револьвер в рабочем состоянии. Патроны тоже оказались боевыми, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Документы на все это имущество 50-летний задержанный предоставить не смог. Поэтому на него завели сразу два уголовных дела — за незаконное изготовление боеприпасов и незаконное хранение патронов и оружия. Сахалинец решил, что лучше будет, если он во всем сознается сам. Пока идет расследование задержанный будет находиться под подпиской о невыезде.