В Хабаровске выберут мецената года

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-01T09:42:16+03:00

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В краевой столице пройдет ежегодный конкурс среди меценатов. Его устраивают начиная с 2011 года, выбирая лучших благотворителей города. Победителей награждают почетным знаком мэра Хабаровска «Меценат года». Такие знаки отличия за вреям существования конкурса получили 28 человек в разных номинациях.

- Будет несколько номинаций. Например, «Лучшим меценатом года» признают кандидата, оказавшего благотворительную помощь в наибольшем объеме и не менее чем по двум направлениям. Среди благотворителей, занимающихся социальными проектами, укреплением престижа семьи и поддержкой подрастающего поколения выберут лучшего «Социального партнера». Также будут номинации «Милосердие» и «Забота о будущем», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Заявки от конкурсантов будут принимать с 1 по 15 ноября в письменной форме в управлении социальной работы с населением. Адрес: улица Ленинградская, 45, телефон для справок: (4212) 41-95-93.