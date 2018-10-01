Житель Сахалина лишился глаза по вине своего пьяного приятеля

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-01T10:05:57+03:00

За членовредительство обидчик проведет в тюрьме два с половиной года

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Жителя Сахалина осудили за умышленное членовредительство приятеля. Дело было в квартире осужденного. Мужчина был пьян и ужасно зол на своего знакомого, из-за этого началась ссора. В пылу ярости фигурант схватил пневматический пистолет и пальнул из него пару раз в лицо потерпевшего.

- У пострадавшего после выстрела осталась контузия тяжелой степени левого глаза. Это привело к снижению остроты зрения до уровня светоощущения, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры области.

Подсудимый на суде признал свою вину однако с приговором суда не согласился. Согласно решению он должен был провести два с половиной года в тюрьме, оплатить расходы, связанные с лечением потерпевшего, и компенсацию морального вреда. Фигурант подал апелляцию, но ничего не добился. Приговор остался в силе.