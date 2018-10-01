2018-10-01T11:08:43+03:00
Происшествия

Ограбившего девочку «лжеполицейского» задержали в Хабаровске

Мужчина обвинил несовершеннолетнюю в нападении на сверстницу и забрал у нее золотую цепочку
Ольга КИВА
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Ограбившего девочку «лжеполицейского» задержали в ХабаровскеОграбившего девочку «лжеполицейского» задержали в ХабаровскеФото: Александр ЧЕРНЫХ
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В краевой столице по горячим следам задержали грабителя, жертвой которого стала несовершеннолетняя девочка. По версии следствия, потерпевшая гуляла со своими друзьями в районе школы №76. Неожиданно к ней подошел незнакомый мужчина, который сказал, что работает в полиции, а потом стал обвинять несовершеннолетнюю в том, что она избила сверстницу и похитила у нее золотые украшения. Потом фигурант подошел ближе и снял с шеи девочки золотую цепочку с крестиком. Он пояснил, что это украшение может прнадлежать избитой сверстнице. Потом мужчина скрылся в неизвестном направлении вместе со своей добычей.

Как сообщили в прокуратуре Железнодорожного района, за помощью к правоохранителям обратилась мама ограбленной девочки. Полученная от потерпевших информация помогла найти подозреваемого, что называется, по горячим следам. Фигуранта задержали и посадили под стражу на время расследования. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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