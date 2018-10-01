2018-10-01T11:45:42+03:00
Общество

Хабаровске поздравили активных участников желудевой кампании

Победители получили сертификат на бесплатное посещение зоосада «Приамурский»
Ольга КИВА
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Хабаровске поздравили активных участников желудевой кампанииХабаровске поздравили активных участников желудевой кампанииФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
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В Хабаровске прошла так называемая желудевая кампания. Ее участники помогали собирать запас еды для питомцев зоосада «Приамурский» на зиму. Самые активные сборщики желудей получили сертификаты на бесплатное посещение зоосада и пригласительные на специальные кинопоказ.

- Участники желудевой кампании приносили плоды в прямо в зоосад. При этом тех, кто принес больше пяти килограммов желудей, отправились 30 сентября в кино. Рекордсмены по сбору урожая получили сертификат на бесплатное посещение зоосада всей семьей. Победители в этом году — семья Федоровых, - рассказали в пресс-службе зоосада «Приамурский» имени В.П. Сысоева.

Очень активными были ученики 6Б класса из средней школы №33. В качестве награды им предоставили возможность один раз всем классом сходить бесплатно в зоосад. Также для детей организуют экскурсию и мастер-класс. Учащиеся шестого класса частной средней школы «Азимут» побывали всем классом на кинопоказе.

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