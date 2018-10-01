2018-10-01T12:14:34+03:00
Общество

В Хабаровске приводят в порядок светофоры и разметку возле школ

На эти мероприятия выделили свыше шести миллионов рублей
Александра ШОПЕНКО
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В Хабаровске приводят в порядок светофоры и разметку возле школВ Хабаровске приводят в порядок светофоры и разметку возле школФото: Администрация Хабаровска
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Восемь пешеходных переходов у школ и детских садов краевой столицы станут безопаснее за счет установки светофоров и ярких дорожных знаков. Обезопасят подходы к учреждениям и с помощью разметки и установки ограждений. На все про все выделено более шести миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, на торгах удалось сэкономить деньги, за счет которых восстановлены подъездные пути к школам номер 16, 83 и 29, отремонтирована дорога к детскому саду №208 по улице Панфиловцев.

Кстати, вскоре в порядок приведут путь к детскому саду на улице Вилюйской. Первоначальная стоимость контракта - 1,5 миллиона рублей. Все документы на проведение торгов готовы, осталось определить подрядчика.

Стоит отметить, что до конца 2018 года управление дорог и внешнего благоустройства Хабаровска будет принимать заявки от школ, лицеев, гимназий и детских садов на ремонт подходов и подъездных путей. Пожелания войдут в программу развития транспортной инфраструктуры на следующий год.

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