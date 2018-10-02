В ЕАО у сельчанина обнаружили больше 20 килограммов конопли

СЕГОДНЯ 02:45 2018-10-02T02:45:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В ЕАО задержали 58-летнего любителя конопли. Мужчина из села Венцелево Ленинского района успел запастись наркотическим средством про запас. Однако все, что он собрал, пришлось в принудительном порядке отдать правоохранителям, которые в один прекрасный день нагрянули к нему с обыском.

- У задержанного наши больше 13 килограммов марихуаны и больше 20 килограммов конопли. То, что это действительно запрещенное вещество и наркосодержащее растение подтвердили путем лабораторных исследований, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Задержанный во всем признался и пояснил полицейским, что кусты дикорастущей конопли он собирал в окрестностях села и хранил их в надворных постройках. В дальнейшем мужчина собирался использовать растение при изготовлении наркотического средства, которое собирался употребить сам.

Против сельчанина завели уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. За это правонарушение максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до 10 лет.