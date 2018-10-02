2018-10-02T03:21:49+03:00
Спорт

В Хабаровском крае участников соревнований по спортивному ориентированию поздравили с победой

Сборная региона завоевала 17 медалей на чемпионате и Кубке России
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае участников соревнований по спортивному ориентированию поздравили с победойВ Хабаровском крае участников соревнований по спортивному ориентированию поздравили с победойФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае впервые прошел летний чемпионат России по летнему спортивному ориентированию. Одновременно с этим спортивным событием в краевой столице прошли соревнования на Кубок России. Хабаровские ориентировщики, участвовашие в этих состязаниях, смогли пополнить копилку спортивных побед региона. В общей сложности они завоевали 17 наград.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, чемпионат прошел на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». Он объединил около 100 сильнейших ориентировщиков из 19 регионов страны. Среди участников были и титулованные спортсмены. По итогам чемпионата страны сборная края стала победителем общекомандного зачета.

На Кубке России хабаровчане завоевали большинство медалей. Так, итогом первого дня стали пять наград. При этом девушки завоевали «золото» и «серебро», а мужчины заняли весь пьедестал почета. На дистанции по выбору вторую золотую медаль Кубка страны завоевал Антон Мельниченко. Второе и третье места заняли Иван Козорез и Владислав Митяков. Среди женщин бронзовым призером стала Анна Выборнова.

В последний день соревнований нужно было пройти марафонскую дистанцию. В этой дисциплине Антон Мельниченко завоевал серебряную медаль, а Алена Трапезникова и Анна Выборнова заняли первое и второе места.

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