2018-10-02T05:24:02+03:00
Общество

Отец требует починить тротуар у хабаровской школы номер десять

Мужчина приходит к зданию администрации каждый день
Александра ШОПЕНКО
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Отец требует починить тротуар у хабаровской школы номер десятьОтец требует починить тротуар у хабаровской школы номер десятьФото: Александра ШОПЕНКО
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Отец ребенка, который учится в хабаровской школе номер десять, уже 20 дней ранним утром приходит к зданию администрации. Требование у мужчины одно: починить тротуар и сделать «зебру» у образовательного учреждения.

Чтобы привлечь внимание к проблеме горожанин решил действовать оригинально. Обеспокоенный родитель каждое утро стоит у мэрии до десяти часов утра, затем отправляется на работу. Все как по расписанию. По его словам, он готов приходить снова и снова, пока не сделают хотя бы минимум - положат временный тротуар.

-За 400-500 метров приходится три раза выходить на проезжую часть, потому что тротуар прерывается. Боремся с этой проблемой с марта, но нам говорят, что смогут сделать только в следующем году. Такая ситуация нас в корне не устраивает, - сказал Владимир Рыбалко.

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