Для резидентов ТОСЭР в Хабаровском крае разработали специальную программу страхования бизнеса

СЕГОДНЯ 03:56 2018-10-02T03:57:58+03:00

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В Хабаровском крае обсудили ситуацию, сложившуюся на рынке страховых. Так, по предварительным оценкам экспертов в регионе количество заключенных договоров страхования в целом увеличилось, а вот в автостраховании этот показатель, наоборот, снизился.

- Чтобы скорректировать ситуацию на законодательном уровне стараются решить проблемы доступности автострахования, а также исключения страхового мошенничества. Среди предлагаемых вариантов решения этих проблем - переход на единый коэффициент бонус-малус. Этот показатель будет стимулировать ответственность автовладельцев и страховщиков, а также изменение тарифов, - отметил Евгений Уфимцев, Исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков.

Также в крае обсудили вопросы страхования имущества, в том числе от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и пожаров. В частности речь шла об удаленных районах и поселениях региона. Специалисты отметили, что необходимо развивать страховые сервисы, а также разрабатывать в крае новые страховые продукты для населения и бизнеса, в том числе продуктов телемедицины, страхования жизни, экологической ответственности и других. К слову, для резидентов ТОСЭР разработали специальные предложения по страхованию бизнеса. Это поможет обеспечить финансовую защиту бизнеса.