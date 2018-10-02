2018-10-02T05:06:18+03:00
Происшествия

Пять жителей Комсомольска-на-Амуре стали подозреваемыми в серии краж из магазинов

Из одной торговой точки фигуранты вынесли обувь и сумки, из другой — сотовые телефоны
Ольга КИВА
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Пять жителей Комсомольска-на-Амуре стали подозреваемыми в серии краж из магазиновПять жителей Комсомольска-на-Амуре стали подозреваемыми в серии краж из магазиновФото: Иван ВИСЛОВ
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В Комсомольске-на-Амуре ждут суда подозреваемые в серии краж из магазинов. По версии следствия, из одной торговых точек фигуранты похитили обувь и сумки. На преступление злоумышленник пошли ночью. Они взломали замок на двери склада и вынесли из помещения имущества на 87 тысяч рублей.

- Во время расследования удалось установить причастность подозреваемых к еще одному преступлению. Фигурантов обвиняют еще и в краже сотовых телефонов из салона связи. Задержанные воспользовались отсутствием внимания сотрудников, отогнули стекло витрины и взяли три гаджета. После этого они скрылись с места преступления. Полицейские смогли установить еще два факта кражи портативной техники из организаций. Тогда потерпевший оценил ущерб в 50 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленникам удалось реализовать похищенное только частично. Вырученные от продажи деньги они потратили по своему усмотрению. При обыске у фигурантов нашли остатки чужого имущества, которое уже вернули законным владельцам.

Против задержанных возбудили уголовные дела по статье «Кража». Один из участников банды уже имеет судимости. До суда он будет находиться под арестом, четверо его подельников - под подпиской о невыезде.

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