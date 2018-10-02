В Хабаровском крае стартовала осенняя вакцинация против клещевого энцефалита 2018

СЕГОДНЯ 05:48 2018-10-02T05:48:02+03:00

В первую очередь процедура рассчитана на тех, кто пропустил плановую прививку раз в три года, и тех, кто никогда не получал вакцину

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В краевой столице со 2 октября началась осенняя вакцинация против клещевого энцефалита. Сделать прививку приглашают в первую очередь тех, кто никогда не получал вакцину, а также тех, кто пропустил плановую прививку, которую необходимо делать раз в три года. Также рекомендуют пройти вакцинацию людям, находящимся большую часть времени в лесу или рядом с ним, например, рыбакам, лесникам, дачникам. Продлится прививочная кампания до 1 декабря.

- В общей сложности в Хабаровске собираются привить чуть больше пяти тысяч человек, из них более двух с половиной тысяч это дети. Прививку против клещевого энцефалита можно совмещать с прививкой против гриппа — уколы в один день по очереди ставят сначала в одну руку, потом в другую, - рассказала Татьяна Захарова, консультант управления здравоохранения администрации города.

Чтобы пройти вакцинацию, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. При себе нужно иметь полис и паспорт. Есть противопоказания. Перед процедурой необходима консультация врача.