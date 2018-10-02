2018-10-02T07:06:47+03:00
Происшествия

Пожар в хрущевке в Хабаровске: 14 летний ребенок едва не сгорел в квартире родителей

Школьник оказался один дома и не заметил, как загорелся бойлер
Борис КОКУРИН
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Пожар в хрущевке в Хабаровске: 14 летний ребенок едва не сгорел в квартире родителейПожар в хрущевке в Хабаровске: 14 летний ребенок едва не сгорел в квартире родителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сообщение, что в старенькой хрущевке на улице Кабельной в Хабаровске горит квартира, поступило на пульт пожарно-спасательной службы сегодня утром в 10:22. Расчеты прибыли на место происшествия буквально за несколько минут и сразу приступили к осмотру задымленной квартиры. В одной из комнат они нашли испуганного 14-летнего подростка.

- Ребенка эвакуировали на улицу. К счастью, он не успел сильно надышаться дымом, чувствовал себя хорошо, но на всякий случай его все равно доставили в десятую городскую больницу, где мальчика осмотрят врачи, - рассказала Екатерина Потворова, пресс-секретарь ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Пожар ликвидировали быстро, уже через восемь минут с момента поступления вызова огонь был полностью потушен.

По предварительной оценке экспертов, причиной возгорания стал бойлер. Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра - выгорела комната и пострадали домашние вещи. Всего для ликвидации ЧП были задействованы 30 человек и три пожарных машины.

Сейчас на месте работают инспекторы Госпожнадзора, которые установят почему загорелся электроприбор.

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