СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-02T07:06:47+03:00

Пожар в хрущевке в Хабаровске: 14 летний ребенок едва не сгорел в квартире родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьник оказался один дома и не заметил, как загорелся бойлер

Изменить размер текста: A A

Сообщение, что в старенькой хрущевке на улице Кабельной в Хабаровске горит квартира, поступило на пульт пожарно-спасательной службы сегодня утром в 10:22. Расчеты прибыли на место происшествия буквально за несколько минут и сразу приступили к осмотру задымленной квартиры. В одной из комнат они нашли испуганного 14-летнего подростка.

- Ребенка эвакуировали на улицу. К счастью, он не успел сильно надышаться дымом, чувствовал себя хорошо, но на всякий случай его все равно доставили в десятую городскую больницу, где мальчика осмотрят врачи, - рассказала Екатерина Потворова, пресс-секретарь ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Пожар ликвидировали быстро, уже через восемь минут с момента поступления вызова огонь был полностью потушен.

По предварительной оценке экспертов, причиной возгорания стал бойлер. Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра - выгорела комната и пострадали домашние вещи. Всего для ликвидации ЧП были задействованы 30 человек и три пожарных машины.

Сейчас на месте работают инспекторы Госпожнадзора, которые установят почему загорелся электроприбор.