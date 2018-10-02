2018-10-02T06:22:51+03:00
Общество

Хабаровчан приглашают участвовать в благотворительном марафоне «Спеши творить добро»

Деньги, собранные во время мероприятия, направят на поддержку детей-инвалидов
Ольга КИВА
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Хабаровчан приглашают участвовать в благотворительном марафоне «Спеши творить добро»Хабаровчан приглашают участвовать в благотворительном марафоне «Спеши творить добро»Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В краевой столице с 15 октября по 15 ноября пройдет благотворительный марафон «Спеши творить добро». Цель этого мероприятия — собрать деньги для нуждающихся детей-инвалидов. Акцию в регионе проводят уже в пятый раз. В прошлом году благодаря мрафону удалось собрать больше шести миллионов рублей, помощь получили 224 ребенка.

- Пожертвования нужны для покупки средств реабилитации и передвижения, а также вещей, которые позволяют сделать жизнь лучше. Так, на собранные деньги собираются купить велосипеды, коляски, беговые дорожки, вертикализаторы, тренажеры, ходунки, слуховые аппараты, мебель, ноутбуки, планшеты, электронные книги, развивающие игры. В этом году благодаря марафону помощь получат больше 200 семей, в которых воспитывают таких детей, - отметила Наталия Гребенюк, начальник управления по вопросам семейной политики и социального развития губернатора и правительства края.

Участниками благотворительного марафона могут стать организации различных форм собственности и просто неравнодушные горожане. Деньги можно перечислить на расчетный счет Хабаровского краевого отделения Российского детского фонда. При этом, если помощь есть желание помочь конкретному ребенку, то необходимо указать его имя в платежном документе.

Деньги также можно перевести с помощью СМС-сообщения, отправив слово «ТЕПЛО» на номер 7522. Стоимость одного СМС-сообщения 50 рублей. В качестве помощи можно принести вещи, которые принимают в отделении РДФ. Адрес: улица Комсомольская, 53. Дополнительная информация по телефону (4212) 21-37-54.

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