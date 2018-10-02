В дома Комсомольска-на-Амуре постепенно приходит тепло

СЕГОДНЯ 07:21 2018-10-02T07:22:07+03:00

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В городе Юности стартовал отопительный сезон. Вчера, 1 октября, уже стало тепло в детских садах, школах и больницах. Также по графику идет подключение многоквартирных домов.

Как сообщили в администрации города, в Центральном округе тепло получают жители 562 домов в Центральном районе и жители 192 домов в Ленинском районе. Плановое подключение многоквартирных домов продлится ещё два дня.

В рамках подготовки к предстоящей зиме энергетики привели в порядок энергоблоки №1 и №2 и сделали семь текущих ремонтов котлов двух водогрейных котельных на ТЭЦ-3. Специалисты восстановили оборудование газораспределительного пункта, насосных станций и основной запорной арматуры.

Также в сообщении пресс-службы филиала «Хабаровская генерация» говорится, что на Комсомольской ТЭЦ-2 ремонтные работы выполнили на 74 процента, что соответствует графику. Текущие ремонты вспомогательного оборудования, бульдозерной техники и ремонт зданий еще продолжаются. До конца года специалистам предстоит закончить средний ремонт турбоагрегата №7, котлоагрегатов №9 и №6.