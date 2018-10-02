В Хабаровском крае цены на бензин снова подскочили

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-02T08:12:13+03:00

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В Хабаровском крае цены на бензин снова немного подскочили. Однако сами владельцы похоже не сильно этим обеспокоены. К таким выводам можно прийти из-за отсутствия жалоб от потребителей.

- За последние две недели ни один житель региона не обратился с заявлением по поводу роста цен, а значит оснований для проведения проверки нет. Тем не менее специалисты ведомства ежедневно мониторят цены на бензин, - прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю.

Изменение цены, которое можно наблюдать сейчас — это нормальное явление. В целом за год стоимость бензина увеличилась из-за инфляции почти на три процента. Изменение стоимости бензина также зависит от биржевых цен, по которым топливо закупают местные автозаправочные станции.