2018-10-02T08:46:09+03:00
Происшествия

Жителя Камчатки обвиняют в изнасиловании бывшей супруги

По версии следствия, мужчина избил женщину, а потом надругался над ней
Ольга КИВА
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Жителя Камчатки обвиняют в изнасиловании бывшей сожительницыЖителя Камчатки обвиняют в изнасиловании бывшей сожительницыФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель села Мильково оказался фигурантом уголовного дела об изнасиловании. Жертвой задержанного стала его бывшая супруга, с которой он прожил 19 лет.

- По версии следствия, 53-летний подозреваемый вызвал потерпевшую на улицу поговорить. Оба сели в машину. Позже бывший муж ударил женщину несколько раз по голове и телу. Он держал ее, чтобы она не смогла выбраться из авто, а потом стал насиловать. Весь процесс задержанный заснял на фото, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Бывшего супруга задержали и поместили под стражу. Во время следствия обвиняемый не признал свою вину, однако доказательства, собранные против него, говорят об обратном. Специалисты провели молекулярно-генетическую экспертизу и выяснили, что половая связь между бывшими супругами была.

В скором времени материалы уголовно дела передадут в суд.

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