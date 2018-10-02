2018-10-02T09:20:12+03:00
Общество

В Хабаровске проверили бдительность первоклассников

Опытным путем удалось доказать, что школьники готовы поверить незнакомым людям и пойти за ними
Ольга КИВА
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В Хабаровске проверили бдительность первоклассниковВ Хабаровске проверили бдительность первоклассниковФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Индустриальной районе краевой столицы провели беспрецедентный эксперимент с участием детей. Родители и учителя школы, в которой проводили опыт, дали свое согласие. Тем более, что и первым и вторым было интересно, сработает ли в сознании первоклассников сигнал опасности при встрече с незнакомым человеком, а мамы хотели понять, действуют ли уговоры детей никогда не разговаривать с посторонними.

- «Злоумышленницей» была сотрудница полиции. Ей не понадобилось много времени, чтобы уговорить ребенка пойти с ней. Она рассказывала об убедительные истории об опаздывающей маме и родителях, которые просили проводить до дома, а потом легко выводила детей за ворота школы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

За экспериментом следили родители, сотрудники школы и инспектор по делам несовершеннолетних. Детей, которые поверили «злоумышленнице», просили запомнить этот эпизод и больше не доверять незнакомым взрослым. Родителям сотрудники полиции порекомендовали еще раз акцентировать внимание детей на безопасности поведения.

Опыт стал поводом задуматься над тем, какие меры еще нужно предпринять, чтобы уберечь детей от опасности. Так, в учебных заведения планируют провести уроки по действиям в различных опасных ситуациях при содействии инспекторов по делам несовершеннолетних.

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