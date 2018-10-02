2018-10-02T10:06:31+03:00
Общество

В Хабаровске появится сквер пограничной славы

Это подарок к 80-летию региона
Ольга КИВА
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Сквер пограничной славы в Хабаровске сдадут в октябреСквер пограничной славы в Хабаровске сдадут в октябреФото: Александра ШОПЕНКО
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В краевой столице обустраивают сквер пограничной славы. Строительство новой площадки началось в сентябре, а сдать готовый объект планируют уже в к 20 октября. Открытие сквера запланировали на 10 ноября.

- Место отдыха обустраивают на участке Уссурийского бульвара в границах улиц Шевченко и Тургенева, в районе речного вокзала. Изюминкой этого места будет подсвеченная арка высотой шесть метров. Ее украсят бронзовыми барельефами, отображающими главные вехи истории пограничной службы Дальнего Востока, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На территории сквера также сделают небольшую площадку для проведения торжественных мероприятий. Примерно в 10 метрах от сквера пограничной славы установят еще один памятный объект - мемориал «Доблестным сотрудникам органов внутренних дел Хабаровского края за заслуги в охране общественного порядка и противодействии преступности».

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