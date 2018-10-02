СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-02T10:37:59+03:00

Квартиру в Комсомольске-на-Амура ограбили, пока хозяйка была в отъезде Фото: Олег УКЛАДОВ

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Жительница города Юности вернулась из поездки и обнаружила, что ее украшения пропали. Женщина обратилась за помощью в полицию, а те в свою очередь, вышли на предполагаемого вора. Им оказался 28-летний сожитель дочери заявительницы.

- У потерпевшей пропали серьги, кольца и кулон. Украшения женщина хранила в шкатулке. В общей сложности потерпевшая оценила ущерб в 150 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время следствия оперативники выяснили, что задержанный сдал похищенное в ломбард, а вырученные от сделки деньги потратил на выплату долгов.

Украшения нашли и вернули законной владелице, а против парня возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь фигурант может лишиться свободы на срок до пяти лет. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.