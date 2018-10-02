СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-02T11:16:32+03:00

На Сахалине получатель посылки с гашишным маслом может угодить в тюрьму на 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Житель села Новотроицкое оказался в поле зрения правоохранителей после того, как получил посылку с гашишным маслом. Запрещенные вещества лежали на самом дне коробки под кипой журналов и продуктов. При этом сам товар упаковали в бутылки из под кетчупа.

- Внутри емкостей было темное вязкое вещество темного цвета. Экспертиза показала, что это было гашишное масло. Общая масса наркотика составила 110 граммов, что является крупным размером. - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Задержанный во всем признался. Против него завели уголовное дело. За такое правонарушение сахалинцу грозит 10 лет тюрьмы. Сейчас оперативники выясняют, кто мог отправить наркотик по почте. На данный момент известно, что запрещенные к обороту вещества прибыли в регион с материковой части России.