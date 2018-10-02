На 30 процентов больше машин сможет принять Краснореченская улица в Хабаровске

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-02T11:50:24+03:00

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В краевой столице продолжается масштабная реконструкция Краснореченской улицы. Активная фаза работ сейчас развернута на участке от Богачева до Прогрессивной. Дорожникам предстоит расширить дорожное полотно до 22,5 метра, высадить деревья и кустарники, а также обновить остановки.

Реконструкция участка длиной 1,9 метра обходится в 600 миллионов рублей. В основном деньги уходят на перенос подземных коммуникаций - теплотрассы, электрических линий, слаботочных сетей. После обновления, одна из основных транспортных артерий Хабаровска сможет принять до 23 тысяч автомобилей в стуки, вместо 15-18 тысяч сейчас. Предполагается, что скорость потока увеличится до 48-52 километров в час.

- Были небольшие вопросы по сносу 14-ти сосен, вместо них уже посадили 30. Вообще, вместо 500 снесенных, мы здесь высадим 1435 деревьев разных пород. Мы заменим и старые тополя, которые представляли угрозу для жизни - им было почти по 70 лет. Я думаю, это будет завершающий этап реконструкции магистрали, - сказал Олег Гроо, начальник управления дорог и внешнего благоустройства хабаровской мэрии.

Кроме этого, дорожники изменят схему движения транспорта. Для тех, кто регулярно стоят в пробках на пересечении улиц Суворова и Краснореченской, будет сделан дополнительный выезд на Фурманова. Сквозное движение будет организовано по Репина, которую строители соединят с Павла Морозова.

Завершится реконструкция Краснореченкой в октябре 2019 года.