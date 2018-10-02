В помещении военного наследия в Хабаровске планируют создать центр робототехники

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-02T12:20:42+03:00

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Очередной подарок намерено сделать российское Министерство обороны краевой столице. Помещение в жилом доме планируют переоборудовать под учреждение дополнительного образования - превратить его, например, в центр робототехники.

Помещение площадью 323 квадратных метра находится в доме № 72 по Облачному переулку. Порядка десяти лет им никто не пользовался и это видно по обстановке, которую можно назвать «как после бомбежки». Стены обшарпаны, в углах свалены кирпичи, кругом зияют дыры, вместо отверстий для труб. В одной из комнат стоят доисторические стулья, как в кинотеатрах или концертных залах. Но при всем при этом есть свет и тепло.

В помещении военного наследия в Хабаровске планируют создать центр робототехникиФото: Александра ШОПЕНКО

- Мы решаем, что тут будет. Надо посчитать затраты, которые лягут на плечи городского бюджета. Будем думать, смотреть, потому что мы уже приняли от Минобороны шесть объектов - детские сады. Они отремонтированы и сданы, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В помещении военного наследия в Хабаровске планируют создать центр робототехникиФото: Александра ШОПЕНКО

Один из перспективных вариантов использования помещения - создать центр робототехники. Сейчас это направление широко развивается и поддерживается на всех уровнях, плюс будут заняты дети из микрорайона «Волочаевский городок». Если власти скажут: «Центру быть», то на ремонт и обустройство понадобится порядка 20 миллионов рублей, с учетом оборудования.