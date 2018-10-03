2018-10-03T03:26:48+03:00
Общество

В дорожной аварии в Хабаровске пострадали три школьницы

Двух девочек госпитализировали
Ольга КИВА
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В дорожной аварии в Хабаровске пострадали три школьницыВ дорожной аварии в Хабаровске пострадали три школьницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера вечером, 2 октября, в Хабаровске случилась дорожная авария, в которой пострадали три школьницы. Случившееся запечатлел регистратор проезжающей мимо машины. Позже видео появилось в социальной сети.

На кадрах видно, что девочки переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Малиновского. На улице было уже было достаточно темно, шел дождь. По словам автовладелицы, сбившей школьниц, просто не успела заметить детей.

- За рулем минивэна сидела 46-летняя женщина. Она пояснила, что ее ослепил свет фар авто, двигавшегося во встречном направлении. По результатам освидетельствования она была трезва. Документы у нее в порядке, водительский стаж — девять лет, - прокомментировала Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Среди пострадавших девочки в возрасте от восьми до 10 лет. Двух из них госпитализировали, еще одну осмотрели и отправили домой. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, жизни пострадавших ничего не угрожает.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют использовать светоотражающие элементы, которые крепятся к сумке или одежде. Это необходимо для безопасности участников дорожного движения, передвигающихся в темное в темное время суток. Доказано, что применение светоотражающих элементов снижает риск гибели пешеходов на 70 процентов.

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