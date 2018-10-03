2018-10-03T04:23:30+03:00
Общество

Жителям Хабаровского края предлагают написать этнографический диктант

В краевой столице он пройдет на трех площадках
Ольга КИВА
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Жителям Хабаровского края предлагают написать этнографический диктант ФОТО: КГАУК «КНОТОК»Жителям Хабаровского края предлагают написать этнографический диктант ФОТО: КГАУК «КНОТОК»
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В Хабаровском крае пройдет этнографический диктант. Его проведение запланировали на 6 октября, начало в в 11:00. Пройти проверку на знание основ этнографической грамотности приглашают жителей всего Хабаровского края. Площадки будут находиться в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Бикин, Вяземский, Советская Гавань и другие. Полный список размещен на сайте www.knotok.ru

- Жители и гости города могут проверить уровень свое грамотности в области культуры народов, проживающих на территории региона. К тому же это мероприятие поможет приобщиться к культурным ценностям и традициям разных народностей. Речь идет не только о коренных жителях края. Это могут быть армянские, таджикские, немецкие и другие диаспоры, - прокомментировала Елена Костюченко, начальник отдела по связям с общественностью КГАУК «КНОТОК».

В краевой столице этнографический диктант пройдет на трех площадках:

- Дальневосточный институт управления, улица Муравьева-Амурского, 33;

- Хабаровский Государственный институт культуры, улица Краснореченская, 112;

- Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры, улица Фрунзе, 69а.

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