2018-10-03T04:57:08+03:00
Общество

Торговцы рыбой постепенно исчезают с улиц Хабаровска

Это происходит благодаря сигналам бдительных граждан
Ольга КИВА
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Торговцы рыбой постепенно исчезают с улиц ХабаровскаТорговцы рыбой постепенно исчезают с улиц ХабаровскаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С улиц Хабаровска постепенно исчезают торговцы рыбой и икрой. Сообщения о местонахождении таких стихийных точек поступают правоохранителям от бдительных горожан. Как правило, во время проверки таких обращений приходиться констатировать, что торговля идет с нарушением санитарных норм.

- Рыба хранится в ящиках, иногда лежит прямо на земле. Кроме того, неизвестно, где и когда эту рыбу выловили. По сути, покупатели берут неизвестно что и неизвестно какого качества. Документов, разрешающих торговлю и подтверждающих качество продукции у таких предпринимателей обычно нет, - рассказал Кирилл Блинов, ставший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Жителям города напоминают, что рыбная продукция, которая продается с нарушением санитарных норм, опасная для жизни и здоровья человека. Сообщить о нарушении можно по телефонам доверия 387-387 или 128.

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