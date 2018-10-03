Торговля гашишным маслом закончилась для хабаровчанки тюрьмой

СЕГОДНЯ 05:27 2018-10-03T05:27:41+03:00

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Жительницу краевой столицы осудили за торговлю гашишным маслом. Женщина занималась прибыльным, но незаконным бизнесом не одна. У ее были подельники, которые поставляли ей товар.

- Осужденная получала масло канабиса, потом фасовала его в квартире, раскладывая по полимерным пакетикам и хранила. Женщина сама искала покупателей и снабжала наркотиком довольно широкий круг лиц, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

У фигурантки при обыске нашли и изъяли 5,75 граммов гашишного масла. Это расценивается как крупный размер. Сама торговка признала свою вину и заодно рассказала о своих подельниках. На допросе она пояснила, что сама употребляла этот наркотик, поэтому занималась торговлей. Другими словами, 49-летняя женщина хотела всегда иметь под рукой дозу и подзаработать денег.

У хабаровчанки уже есть судимость за аналогичное преступление. В этот раз ее приговорили к пяти годам лишения свободы. Наказание женщина будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.