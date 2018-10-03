СЕГОДНЯ 05:47 2018-10-03T05:49:07+03:00

В Хабаровском крае нашли и уничтожили больше тонны красной икры Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

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В районе поселка Уцкое Тугуро-Чумиканского района нашли тайник с красной икрой. Общий вес деликатеса составит больше тонны. Владелец этого великолепия собирался продать рыбную продукцию, но, увы, ничего не получилось. Схрон обнаружили, а запасы уничтожили.

- Красная икра хранилась в нежилом строении, в контейнер со встроенной холодильной камерой. Здесь же обнаружили больше 60 экземпляров лососевых и иных видов рыб, - прокомментировали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По предварительным оценкам специалистов, сумма ущерба от незаконной заготовки икры составила больше четырех с половиной миллионов рублей. Вся продукция, которую правоохранители нашли, была уничтожена на месте.

Незадачливому дельцу придется ответить за содеянное. Возможно наказание за преступление — это штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.