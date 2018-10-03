СЕГОДНЯ 06:20 2018-10-03T06:21:43+03:00

Землевладелец на Камчатке собирается выращивать ананасы и арбузы круглый год ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока

Для этого он постоит на своем «дальневосточном гектаре» инновационную теплицу

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Обладатель «дальневосточного гектара» на Камчатке планирует построить на своем участке инновационную теплицу. От обычной она отличается системой отопления. Землевладелец рассказал, что собирается использовать технологию электролиза воды.

- Энергетическая установка будет питаться от солнечной энергии и при необходимости от электросети. Кроме того, предусмотрен и дизельгенератор. Такое резервирование обеспечит бесперебойную работу системы, - поделился Алексей Жучков, обладатель «дальневосточного гектара».

В планах землевладельца наладить круглогодичное выращивание зелени, овощей, а также экзотических фруктов — ананасов, винограда и арбузов. Он уже построил здание энергоблока с неправильной крышей. Строение разместили строго по сторонам света, чтобы на один из скатов поставить солнечные панели. Однако на этом Алексей останавливаться не собирается. В планах жителя Камчатки организовать туристический комплекс.

Напоминаем, право оформить «дальневосточный гектар» есть у каждого. Услуга предоставляется бесплатно. Зяявки от кандидатов принимают через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявитель должен определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение, а через пять лет он получает землю в собственность или длительную аренду.