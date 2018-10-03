2018-10-03T06:52:32+03:00
Происшествия

На Камчатке четыре школьницы стали жертвами педофила

Главный подозреваемый — 57-летний гражданин Украины
Ольга КИВА
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На Камчатке четыре школьницы стали жертвами педофилаНа Камчатке четыре школьницы стали жертвами педофилаФото: Александр ЧЕРНЫХ
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В краевой столице задержали 57-летнего мужчину, которого обвиняют в развращении несовершеннолетних. По предварительным данным следствия, его жертвами стали четыре школьницы. Происшествие случилось в понедельник, 1 октября, в районе одной из городских школ.

- Мужчина подошел к 13-летним девочкам и стал демонстрировать им свои половые органы. Жестами он подзывал к себе школьниц. Подростки испугались, сообразили, что нужно бежать. Одна из потерпевших вызвала полицию, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Злоумышленника удалось задержать практически по горячим следам. Выяснилось, что это гражданин Украины, не имеющий российского гражданства. Против мужчины возбудили уголовное дело за совершение развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетних. На данный моммент расследование продолжается, а фигурант находится под стражей. Дальнейшую судьбу подозреваемого решит суд.

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