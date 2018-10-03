2018-10-03T09:58:22+03:00
Происшествия

На Сахалине сотрудник вневедомственной охраны пострадал из-за пьяного подростка

Несовершеннолетний избил мужчину руками и лестничным поручнем
Ольга КИВА
Поделиться:
На Сахалине сотрудник вневедомственной охраны пострадал из-за пьяного подросткаНа Сахалине сотрудник вневедомственной охраны пострадал из-за пьяного подросткаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Несовершеннолетний из Александровск-Сахалинска стал фигурантом уголовного дела. Парня обвинили, а потом и осудили в нападении на представителя власти. Отягчающим обстоятельство для фигуранта стало то, что избил он мужчину будучи пьяным.

- Происшествие случилось в марте 2018 года. Потерпервший и нападавший встретились на лестничной клетке. Парень начал кидать монеты в сотрудника вневедомственной охраны, а потом стал действовать более агрессивно, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры области.

Задержанный оторвал лестничный поручень и методично нанес два удара по разным частям тела жертвы. Потом задержанный стукнул потерпевшего правой рукой по лицу и на этом успокоился.

В дальнейшем подсудимый свою вину признал. Суд учел это и приговорил несовершеннолетнего к условному лишению свободы на два года с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Индустриальном районе Хабаровска обустроили еще один сквер
Полуголая девица на баннере заинтересовала хабаровских антимонопольщиков
На Камчатке министру здавоохранения предъявили обвинение в растрате
Житель Хабаровска пойдет под суд за мошенничество с авиабилетами
На Камчатке дочь получила зарплату за умершего отца после прокурорской проверки
На Камчатке четыре школьницы стали жертвами педофила
Землевладелец на Камчатке собирается выращивать ананасы и арбузы круглый год
В Хабаровском крае нашли и уничтожили больше тонны красной икры
Торговля гашишным маслом закончилась для хабаровчанки тюрьмой
Торговцы рыбой постепенно исчезают с улиц Хабаровска
Жителям Хабаровского края предлагают написать этнографический диктант
Юриста-мошенника, обманувшего своего работодателя, осудят в Хабаровске
В дорожной аварии в Хабаровске пострадали три школьницы
Погода в Хабаровске на 3 октября 2018 года: днем до +16 градусов, небольшой дождь
В помещении военного наследия в Хабаровске планируют создать центр робототехники