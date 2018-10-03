На Сахалине сотрудник вневедомственной охраны пострадал из-за пьяного подростка

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-03T09:58:22+03:00

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Несовершеннолетний из Александровск-Сахалинска стал фигурантом уголовного дела. Парня обвинили, а потом и осудили в нападении на представителя власти. Отягчающим обстоятельство для фигуранта стало то, что избил он мужчину будучи пьяным.

- Происшествие случилось в марте 2018 года. Потерпервший и нападавший встретились на лестничной клетке. Парень начал кидать монеты в сотрудника вневедомственной охраны, а потом стал действовать более агрессивно, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры области.

Задержанный оторвал лестничный поручень и методично нанес два удара по разным частям тела жертвы. Потом задержанный стукнул потерпевшего правой рукой по лицу и на этом успокоился.

В дальнейшем подсудимый свою вину признал. Суд учел это и приговорил несовершеннолетнего к условному лишению свободы на два года с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил.