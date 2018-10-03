На Камчатке дочь получила зарплату за умершего отца после прокурорской проверки
Житель Камчатки не успел получить зарплату, потому что умер. По закону деньги работодатели должны были отдать дочери бывшего сотрудника. Однако организации наотрез отказались это делать и решили перевести причитающиеся умершему работнику деньги на депозитный счет нотариуса.
- Женщина решила действовать до конца и обратилась за помощью в прокуратуру. По ее заявлению провели проверку и выяснили, что 61-летний отец заявительницы работал механиком в одной коммерческой организаций и трудился еще в одной компании по совместительству. В мае 2018 года он умер, не получив заработную плату на одном предприятии - 355 тысяч рублей, и на другом - 220 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.
По закону, заработная плата, не выданная ко дню смерти работником, выдается членам его семьи. При этим работодатель должен отдать деньги в течение недели, после предоставления документов.
После прокурорской проверки дочь получила зарплату отца на одном предприятии. Второй работодатель все еще должен, объясняя это плохим финансовым положением. Скорее всего деньги с него придется взыскивать в принудительном порядке.