На Камчатке дочь получила зарплату за умершего отца после прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-03T07:56:11+03:00

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Житель Камчатки не успел получить зарплату, потому что умер. По закону деньги работодатели должны были отдать дочери бывшего сотрудника. Однако организации наотрез отказались это делать и решили перевести причитающиеся умершему работнику деньги на депозитный счет нотариуса.

- Женщина решила действовать до конца и обратилась за помощью в прокуратуру. По ее заявлению провели проверку и выяснили, что 61-летний отец заявительницы работал механиком в одной коммерческой организаций и трудился еще в одной компании по совместительству. В мае 2018 года он умер, не получив заработную плату на одном предприятии - 355 тысяч рублей, и на другом - 220 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

По закону, заработная плата, не выданная ко дню смерти работником, выдается членам его семьи. При этим работодатель должен отдать деньги в течение недели, после предоставления документов.

После прокурорской проверки дочь получила зарплату отца на одном предприятии. Второй работодатель все еще должен, объясняя это плохим финансовым положением. Скорее всего деньги с него придется взыскивать в принудительном порядке.