На Камчатке министру здавоохранения предъявили обвинение в растрате

СЕГОДНЯ 08:58 2018-10-03T08:58:01+03:00

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Министру здравоохранения Камчатского края Татьяне Лемешко предъявили обвинение в растрате в особо крупных размерах. Следствие полагает, что в 2017 году чиновница похитила из краевого бюджета порядка 22 миллионов рублей. Эти деньги выделили министерству в рамках программы «Развитие здравоохранения Камчатского края».

- Подозреваемая вступила в преступный сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. Вместе злоумышленники похитили деньги, оформив покупку нежилых помещений по завышенной цене для нужд ГБУЗ КК «Камчатская городская поликлиника №3», - говорится в сообщении СУ СК России по Камчатскому краю.

Украденные финансы фигуранты потратили по своему усмотрению. Адвокату и учредителю коммерческой организации предъявили обвинение немного раньше. Расследование этого уголовного дела продолжается.