Жителя Хабаровска обокрали, пока он спал

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-03T11:45:13+03:00

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Житель краевой столицы лишился банковской карты, на которой было 35 тысяч рублей. Мужчина обратился за помощью к полицейским и рассказал, что «пластик» исчез, пока он спал.

- Со слов потерпевшего стало ясно, что накануне у него гостила приятельница. Мужчина и его знакомая выпивали, а после застолья хабаровчанин уснул. На следующий день после пробуждения он не смог найти свою карту, которая лежала в кармане брюк, а со счета уже было списано 35 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе МВД России по Хабаровскому краю.

В поисках вора помогли записи видеонаблюдения. После их изучения полицейские задержали гостью потерпервшего. Позже выяснилось, что женщину уже не раз привлекали к уголовной ответственности за кражу и заведомо ложный донос.

Задержанная как-то заметила, какой код вводит ее знакомый, когда покупал продукты в магазине. Потом просто воспроизвела его и сняла деньги, которые потратила по своему усмотрению. Против женщины завели уголовное дело. На время расследования с подозреваемой взяли подписку о невыезде.