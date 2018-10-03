Полуголая девица на баннере заинтересовала хабаровских антимонопольщиков

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-03T09:29:52+03:00

В ведомстве хотят знать, что об этом думают сами горожане

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В краевой столице очередной рекламный баннер стал поводом для обсуждения. Одна из коммерческих фирм, торгующая нижним бельем разместила баннер, на котором изображена полуголая девица. Этим рекламным продуктом заинтересовались хабаровские антимонопольщики. Прежде, чем вынести свой вердикт по поводу этого творчества, сотрудники ведомства решили узнать, что думают сами горожане о такой рекламе.

На сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю появилось обращение к горожанам. Жителей краевой столицы просят ответить на три вопроса:

Является ли используемый образ откровенно эротическим?

Содержится ли в рекламе непристойный образ?

Содержится в рекламе оскорбительный образ?

Ответы можно присылать на почту to27@fas.gov.ru. Также можно поучаствовать в опросе на сайте ведомства habarovsk.fas.gov.ru.