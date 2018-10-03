2018-10-03T10:33:17+03:00
Общество

В Индустриальном районе Хабаровска обустроили еще один сквер

Площадка для отдыха находится в районе жилых домов на улице Блюхера и переулке Дзержинском
Ольга КИВА
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В Индустриальном районе Хабаровска обустроили еще один скверВ Индустриальном районе Хабаровска обустроили еще один скверФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице обустроили еще одну площадку для отдыха. Новый сквер появился в Индустриальном районе рядом с домами на улице Блюхера и переулке Дзержинского.

- До того как это место гордо назвали новым сквером, здесь был непроходимый лес с буреломом. Порядок наводили, что называется всем миром — убрали поваленные и засохшие деревья убрали, вымостили брусчаткой пешеходные дорожки. Сотрудники жилищных организаций установили скамейки и завезли грунт, жильцы занимались уборкой территории, а специалисты «Горзеленстроя» высадили 60 деревьев — по 30 лиственниц и дубов, - рассказал Алексей Назаренко, заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом Хабаровска.

На благоустройство нового сквера потратили три миллиона рублей из городской казны. Работы на этой территории продолжат в следующем году. В планах комитета по управлению Индустриальным районом города привести в порядок площадку в микрорайоне «Пятая площадка».

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