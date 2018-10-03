В Хабаровском крае Северный завоз завершится к середине октября

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-03T11:10:21+03:00

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Хабаровский край поэтапно готовится к отопительному сезону, который уже стартовал в Аяно-Майском, Охотском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, имени Полины Осипенко, Николаевском, Верхнебуреинском, Солнечном районах и в городе Юности. В остальных домах батареи начнут теплеть поочередно.

Власти отмечают, что в принципе Северный завоз уже вышел на финишную прямую. Коммунальным энергетикам уже доставили почти 40 тонн нефтепродуктов - это больше 90 процентов от поставленной задачи. Полностью жителей отдаленных территорий обеспечили углем.

- До конца навигации осталось доставить 3,2 тысячи тонн нефтепродуктов. Сейчас в порту Владивосток осуществляется погрузка на танкер 2,7 тысячи тонн дизельного топлива для Охотского района. В порт Охотск судно должно отправиться 5 октября. При благоприятных погодных условиях в месте назначения груз ожидают 10 октября, - рассказывает Станислав Кондаков, заместитель министра ЖКХ.

В пресс-службы регионального правительства отмечают, что полностью Северный завоз должен завершиться до 15 октября.