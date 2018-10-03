2018-10-03T12:20:29+03:00
Общество

Вакцинация от клещевого энцефалита началась в Хабаровске

Сделать прививку можно будет до 1 декабря
Александра ШОПЕНКО
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Вакцинация от клещевого энцефалита началась в ХабаровскеВакцинация от клещевого энцефалита началась в ХабаровскеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Свыше пяти тысяч хабаровчан смогут пройти вакцинацию от клещевого энцефалита в этом году. Прививка положена всем желающим, достаточно иметь полис медстрахования и паспорт.

В первую очередь, как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, подумать о прививке стоит детям старше трех лет, тем, кому по долгу службы приходится часто бывать в лесу и дачникам. Приоритет также отдается прививающимся от энцефалита впервые и проходящим ревакцинацию.

Иммунный барьер появляется после трех циклов вакцинации. Первую прививку необходимо сделать в октябре - ноябре, вторую - в январе-феврале и третью зимой через год. Чтобы поддерживать иммунитет, повторный укол нужно ставить раз в три года.

Противопоказания для прививки против опасного заболевания - устойчивая аллергия на основу вакцины - куриный белок, обострение серьезных хронических заболеваний (туберкулез, эпилепсия и тому подобные), ОРВИ.

В хабаровские поликлиники вакцина уже поступила. В этом году завезли пять тысяч доз - это на тысячу больше, чем в прошлом. Прививки делают бесплатно при наличии паспорта и медицинского полиса.

- В этом году из-за укусов клещей к медикам обратились свыше трех тысяч человек, включая детей. Половина получила экстренную профилактику, что вкупе с прививкой помогло избежать множества случаев заболевания энцефалитом. Пока два человека, пострадавших от укусов клещей, находятся под наблюдением врачей, - рассказала Татьяна Захарова, консультант управления здравоохранения администрации Хабаровска.

По ее словам, из-за присасывания клещей к медикам до сих пор обращаются люди. Расслабляться рано, кровососы обычно засыпают во второй половине октября с наступлением холодов.

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