В Хабаровском крае двое бандитов избили и зарезали инвалида

СЕГОДНЯ 03:11 2018-10-04T03:13:31+03:00

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В Хабаровском крае прошел суд на двумя бывшими работниками рыбоперерабатывающего предприятия. Мужчин 27 и 29 лет обвинили в убийстве инвалида.

- Происшествие случилось в октябре 2016 года в районе санатория в Ульчском районе. Осужденные ехали на служебной машине и заметили мужчину с фотоаппаратом, который брел по дороге. Дальнейший план действий у подельников сложился очень быстро — они напали на прохожего, избили его, забрали фотокамеру, сотовый телефон и кошелек, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Они оставили еще живого потерпевшего и скрылись, однако вскоре опять вернулись. Им позарез нужно было узнать пин-коды от банковских карт. Чтобы жертва была более сговорчива в качестве аргумента преступники использовали нож. Они угрожали мужчине и в итоге получили заветные цифры. После этого один из злоумышленников нанес потерпевшему не менее 50 ударов ножом. От полученных травм хабаровчанин скончался на месте. Осужденные отвезли тело в глухой район тайги и бросили его там.

Заявление в полицию подал главный врач санатория, где отдыхал потерпевший. Как выяснилось позже, мужчине был 51 год, он был инвалидом и каждый год приезжал из Хабаровска в это учреждение на лечение. Его тело до сих пор не найдено, но виновные уже понесли наказание. Правда для этого одного из них пришлось этапировать в Хабаровский край из Краснодара. По приговору суда 29-летнему фигуранту придется провести в тюрьме 12 лет, а 27-летнему — пять лет. Отбывать наказание злоумышленники будут в колонии строгого режима.