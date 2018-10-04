СЕГОДНЯ 04:19 2018-10-04T04:19:04+03:00

Завод по разведению угрей в Хабаровском крае планируют запустить в 2020 году Фото: Нигина БЕРОЕВА

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В районе имени Лазо полным ходом идет строительство завода по разведению угрей. По предварительной информации, новое предприятие начнет работать в 2020 году. Его основными направления будет выращивание рыбы и ее дальнейшая переработка. Готовую продукцию планируют поставлять и для населения, и для предприятий, расположенных в краевой столице, в перспективе на территории всего региона.

- В общей сложности реализация этого проекта обойдется почти в миллиард рублей. Часть денег выделит инвестор, еще часть -это бюджетные средства. Новое предприятия расположится между селами Переясловка и Екатеринославка. Благодаря ему в районе появится 30 новых рабочих мест — рассказали администрации района имени Лазо.

Специалистов для завода планирую готовить из числа местных жителей, в том числе обучаеть узким специальностям.