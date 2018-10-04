Пожар в частном доме под Хабаровском: внутри постройки нашли двух бездыханных жильцов

СЕГОДНЯ 03:56 2018-10-04T04:04:42+03:00

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Ночью, 4 октября, огнеборцы отправились тушить пожар в селе Корсаково в Хабаровском районе. Горел частный одноэтажный дом на улице Зеленой. О происшествии на пульт пожарно-спасательной службы сообщили очевидцы в 1:28.

- Пожарные расчеты оперативно выехали на место происшествия, но, увы, уже на месте пришлось констатировать, что вызов поступил слишком поздно. К моменту прибытия пожарных огнем были полностью охвачены крыша дома и веранда, произошло обрушение потолочного покрытия, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огнеборцы провели разведку помещений и обнаружили двух человек без признаков жизни. По предварительной информации. Это мать 1936 года рождения и сын 1966 года рождения. Локализовать огонь удалось почти через час, а полностью потушить его получилось только в 4:27.

Причины возгорания и виновного устанавливают, проводятся оперативно-следственные мероприятия.